Задержаны члены вооруженной банды, грабившей сотрудников стройфирм

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Подмосковные полицейские задержали участников преступной группировки, которая промышляла налетами на сотрудников строительных фирм, сообщает пресс-служба главка полиции Московской области.

Подозреваемых задержали с поличным при попытке проникновения в офис коммерческой компании. Злоумышленники были вооружены и оказали сопротивление - несколько раз выстрелили в сторону стражей порядка.

В банду входили трое уроженцев Северного Кавказа. У них обнаружили и изъяли две гранаты, пистолет с шестью патронами и радикальную исламскую литературу. Кроме того, неподалеку от места преступления полицейские нашли сумку с "болгаркой" и пакет с масками и перчатками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности банды.