СК проверит обстоятельства смерти подростка на железной дороге

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Столичные следователи проверят обстоятельства гибели подростка на железнодорожных путях. Молодой человек попал под поезд, когда переходил пути около станции Фили Белорусского направления МЖД, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 18 декабря. 16-летний студент одного из вузов столицы переходил пути около станции Фили.

Подросток не заметил приближающийся поезд. Машинист несколько раз просигналил студенту фарами и гудком, но тот ничего не заметил, поскольку слушал музыку через наушники.

Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось избежать наезда. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Схожий инцидент произошел в начале декабря. Женщина погибла, попав под электричку на железнодорожной станции подмосковного Красногорска. Она перебегала пути в неположенном месте и была сбита пригородным поездом, двигавшимся из Москвы.

А 9 октября два ребенка вместе с собакой перебегали пути около платформы Матвеевская перед составом, который следовал из Москвы в Апрелевку. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на детей не удалось.