Полиция ликвидировала крупную сеть по производству фальшивых денег

Ликвидирована сеть по производству фальшивых пятитысячных купюр

Полиция ликвидировала крупную подпольную сеть по производству фальшивых банкнот. Злоумышленники изготавливали и сбывали поддельные пятитысячные купюры, сообщает телеканал "Москва 24".

В спецоперации приняли участие несколько сотен правоохранителей. Было проведено более 20 обысков - в квартирах, гаражах и офисах. Изъяли комплекты оборудования для производства фальшивых купюр, пергаментную бумагу и флешки.

Сбыт поддельных денег был зафиксирован в ряде российских регионов. Полиция задержала четверых подозреваемых в изготовлении фальшивок.

Основное производство базировалось в Республике Дагестан, откуда по регионам Южного и Северо-Кавказского округа расходились фальшивые купюры. Полиции удалось задокументировать продажу фальшивых купюр на сумму свыше одного миллиона рублей.

По имеющейся у оперативников информации, вырученные от реализации поддельных купюр деньги шли на поддержку террористических организаций, действующих на Северном Кавказе.