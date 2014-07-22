Полиция ликвидировала крупную сеть по производству фальшивых денег

Полиция ликвидировала крупную подпольную сеть по производству фальшивых банкнот. Злоумышленники изготавливали и сбывали поддельные пятитысячные купюры, сообщает телеканал "Москва 24".
В спецоперации приняли участие несколько сотен правоохранителей. Было проведено более 20 обысков - в квартирах, гаражах и офисах. Изъяли комплекты оборудования для производства фальшивых купюр, пергаментную бумагу и флешки.
Сбыт поддельных денег был зафиксирован в ряде российских регионов. Полиция задержала четверых подозреваемых в изготовлении фальшивок.
Основное производство базировалось в Республике Дагестан, откуда по регионам Южного и Северо-Кавказского округа расходились фальшивые купюры. Полиции удалось задокументировать продажу фальшивых купюр на сумму свыше одного миллиона рублей.
По имеющейся у оперативников информации, вырученные от реализации поддельных купюр деньги шли на поддержку террористических организаций, действующих на Северном Кавказе.
Как отличить поддельные деньги от настоящихНаиболее часто в России подделывают пятитысячные и тысячные купюры. Отличить фальшивку от настоящей купюры достаточно просто.
Иногда подделки настолько некачественны, что отличия заметны даже на ощупь - бумага слишком мягкая для купюры и неестественно сгибается.
На пятитысячную купюру нанесен водяной знак - портрет Муравьева-Апостола. Он отлично виден на свету, причем изображение водяного знака очень четкое по краям. Если водяной знак смотрится "размыто" - весьма вероятно, что речь идет о подделке.
Защитная нить должна быть обязательно "ныряющей". Если она проходит по лицевой стороне банкноты - это верный признак фальшивки.
Над надписью "Пять тысяч рублей" на лицевой стороне банкноты нанесено скрытое изображение букв "РР". Они видны, если посмотреть на купюру на свет практически под нулевым углом.