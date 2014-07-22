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Москва 24

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Происшествия

22 июля 2014, 15:17

Полиция ликвидировала крупную сеть по производству фальшивых денег

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Ликвидирована сеть по производству фальшивых пятитысячных купюр

Полиция ликвидировала крупную подпольную сеть по производству фальшивых банкнот. Злоумышленники изготавливали и сбывали поддельные пятитысячные купюры, сообщает телеканал "Москва 24".

В спецоперации приняли участие несколько сотен правоохранителей. Было проведено более 20 обысков - в квартирах, гаражах и офисах. Изъяли комплекты оборудования для производства фальшивых купюр, пергаментную бумагу и флешки.

Сбыт поддельных денег был зафиксирован в ряде российских регионов. Полиция задержала четверых подозреваемых в изготовлении фальшивок.

Основное производство базировалось в Республике Дагестан, откуда по регионам Южного и Северо-Кавказского округа расходились фальшивые купюры. Полиции удалось задокументировать продажу фальшивых купюр на сумму свыше одного миллиона рублей.

По имеющейся у оперативников информации, вырученные от реализации поддельных купюр деньги шли на поддержку террористических организаций, действующих на Северном Кавказе.

Как отличить поддельные деньги от настоящих

Наиболее часто в России подделывают пятитысячные и тысячные купюры. Отличить фальшивку от настоящей купюры достаточно просто.

Иногда подделки настолько некачественны, что отличия заметны даже на ощупь - бумага слишком мягкая для купюры и неестественно сгибается.

На пятитысячную купюру нанесен водяной знак - портрет Муравьева-Апостола. Он отлично виден на свету, причем изображение водяного знака очень четкое по краям. Если водяной знак смотрится "размыто" - весьма вероятно, что речь идет о подделке.

Защитная нить должна быть обязательно "ныряющей". Если она проходит по лицевой стороне банкноты - это верный признак фальшивки.

Над надписью "Пять тысяч рублей" на лицевой стороне банкноты нанесено скрытое изображение букв "РР". Они видны, если посмотреть на купюру на свет практически под нулевым углом.

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