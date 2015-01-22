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Происшествия

22 января 2015, 19:43

В Москве задержаны "воры в законе" Циркач, Забава и Воскрес

криминал задержания воры в законе

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Москве пресекли сходку "воров в законе" и задержали пятерых криминальных авторитетов, сообщает пресс-служба МВД России.

В руки оперативников попали криминальные авторитеты по прозвищам Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко. В настоящее время их проверяют на причастность к совершенным ранее преступлениям.

Воскрес или Василий Христофоров уже попадал в поле зрения правоохранителей. Так, 7 октября прошлого года в кафе "Бочка" в центре столицы проходила воровская сходка. Мероприятие прервали оперативники, которые задержали 17 участников "посиделок".

Тогда в руки правосудия попали преемник Деда Хасана Юрий Усоян, лидер якутской ОПГ Владимир Малакшин, Георгий Калашян, известный как Котик, Хизир Акбулатов по прозвищу Пузырь, Андрей Ткаченко или Ткач Няганьский, Владимир Зятьков по кличке Зять и сам Воскрес.

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Однако к Христофорову претензий у правоохранительных органов не возникло и его отпустили на свободу. В отличие от Усояна, в кармане куртки которого нашли пакетик с 3,5 грамма амфетамина.

Последним громким задержанием "воров в законе" до сегодняшнего дня являлся арест Тимура Саратовского. 2 декабря прошлого года он был остановлен правоохранителями на Дубравной улице. У задержанного 48-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа обнаружили 29,9 грамма гашиша.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Тимуру Саратовскому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет и штраф до 500 тысяч рублей.

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