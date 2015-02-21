Волк охранял тайник с 9 кг героина в московской промзоне

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Столичные наркополицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла героин в Москву. У членов банды изъяли 9 килограммов героина, большая часть из них хранилась в тайнике, который охранял волк, сообщает пресс-служба столичного управления ФСКН.

Подозреваемых - двух уроженцев Таджикистана - задержали на 53-м километре МКАД, где они остановились, чтобы сделать очередную закладку с героином. В их автомобиле обнаружили около килограмма наркотиков.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные жили на территории промзоны в Очаково-Матвеевском. На этой территории был оборудован зоопарк, в котором содержали диких кабанов и волка.

Правоохранители пришли туда с обыском. Оказалось, что 8 килограммов героина хранились в вольере с волком.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 18 февраля в Балашихе задержали наркодилеров, которые смешивали героин с детским чаем. Из партии изъятого наркотика можно было бы изготовить около 135 тысяч разовых доз и выручить за них более 200 миллионов рублей.