Текстиль и автозапчасти на 2,7 млн рублей похитили со склада в СВАО

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Во вторник, 19 августа, в 01.30 двое неизвестных ограбили склад, расположенный на 93-м километре МКАД. Злоумышленники похитили текстиль и автозапчасти на сумму 2,7 миллиона рублей.

Преступники вошли в бытовку охранников и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали сотрудников ЧОПа. Предположительно, после ограбления бандиты скрылись на грузовике, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.