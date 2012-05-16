На полицейского в Черемушках напали с ножом

Около 3 часов утра 16 мая в районе Черемушки инспектору патрульно-постовой службы ОМВД России было нанесено два ножевых ранения в спину.

Инцидент произошел около дома 64 на Старокалужском шоссе. Во время нападения полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей, сообщает сайт ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение одной из больниц столицы.

Подозреваемый - 41-летний уроженец Грузии - задержан.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, собираются материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела.