Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16 февраля, 16:55

Около 5 тысяч канистр поддельной "незамерзайки" изъяли на северо-западе

криминал уголовные дела незамерзайка контрафакт

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Столичные полицейские обнаружили склад поддельной "незамерзайки" на северо-западе города. Правоохранители изъяли около 5 тысяч канистр с жидкостью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Незамерзайка" хранилась в фуре, припаркованной на улице Маршала Прошлякова. Всего в грузовике находилось 27 тысяч литров поддельной жидкости для стеклоомывателей.

В ходе исследования выяснилось, что жидкость содержит метиловый спирт, являющийся сильным ядом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение и перевозка товаров, не отвечающих требованиям безопасности".

Ссылки по теме

В настоящее время стражи порядка устанавливают, где производилась опасная для здоровья "Незамерзайка".

Ранее M24.ru сообщало, что в автомагазинах участились случаи продажи контрафактной незамерзающей жидкости.

Для экономии производители вместо этилового добавляют метиловый спирт (метанол) – ядовитое вещество, запрещенное семь лет назад. При длительном использовании может начаться отравление или испортиться зрение.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать