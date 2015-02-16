Около 5 тысяч канистр поддельной "незамерзайки" изъяли на северо-западе

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Столичные полицейские обнаружили склад поддельной "незамерзайки" на северо-западе города. Правоохранители изъяли около 5 тысяч канистр с жидкостью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Незамерзайка" хранилась в фуре, припаркованной на улице Маршала Прошлякова. Всего в грузовике находилось 27 тысяч литров поддельной жидкости для стеклоомывателей.

В ходе исследования выяснилось, что жидкость содержит метиловый спирт, являющийся сильным ядом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение и перевозка товаров, не отвечающих требованиям безопасности".

В настоящее время стражи порядка устанавливают, где производилась опасная для здоровья "Незамерзайка".

Ранее M24.ru сообщало, что в автомагазинах участились случаи продажи контрафактной незамерзающей жидкости.

Для экономии производители вместо этилового добавляют метиловый спирт (метанол) – ядовитое вещество, запрещенное семь лет назад. При длительном использовании может начаться отравление или испортиться зрение.