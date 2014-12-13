Из автомобиля в центре столицы похитили сумку с 25 миллионами рублей

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Неизвестные похитили сумку с 25 миллионами рублей из машины в центре столицы. Случай произошел на Смоленской улице, возле дома 7.

"Двое неизвестных подбежали к медленно следовавшей в плотном потоке автомашине Toyota Camry, разбили переднее правое и заднее левое стекла и похитили сумку", - рассказали Агентству "Москва" в ГУ МВД России по Москве.

Преступники скрылись на автомобили BMW. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

Отметим, что в ноябре неизвестные ограбили водителя автомобиля BMW в центре Москвы. По предварительной информации, добычей злоумышленников стали 6 миллионов рублей.

В начале декабря двое неизвестных также похитили сумку с крупной суммой денег из машины в центре. Злоумышленники присвоили себе полмиллиона рублей.