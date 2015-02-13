В столице ликвидирован крупный канал поставки афганского героина

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Наркополицейские задержали членов группировки, которые занимались поставкой афганского героина из Центральной Азии в Россию. Выйти на след целой преступной группы удалось после задержания семейной пары из Таджикистана, сообщает пресс-служба ФСКН России. Супруги являлись своего рода "мерчендайзерами". Они занимались организацией наркосети в столице и подбором курьеров в Таджикистане.

С помощью этой пары наркополицейские и вышли на след дилеров, занимавшихся распространением афганского героина в России.

В результате операции задержаны 23 человека, которые выполняли различные задачи по перевозке, хранению и сбыту наркотиков. Почти все они являются уроженцами Таджикистана и связаны родственными узами.

В квартирах задержанных, где проводились обыски, изъяли более 40 кг героина. Из этой массы можно было бы изготовить свыше 800 тысяч разовых доз, а от их реализации - получить более миллиарда рублей.

Как оказалось, большую часть денежных средств, полученных от торговли героином, преступники переводили в доллары и отправляли Алладину - своему главарю в Душанбе. На оставшиеся деньги они покупали дорогие машины и элитное жилье.

Алладин наладил канал поставки в Россию из афганской провинции Бадахшан. Доставляли товар, преимущественно, самолетом. Героин прятали в багаже.

Примечательно, что упаковка героина, используемая данной группировкой, схожа с упаковкой героина, изъятого в январе текущего года в рамках операции "Новогодняя торпеда". Тогда в Московской области было обнаружено более 150 кг героина, доставленного в грузе сельхозпродукции. Эксперты сейчас проводят проверку. Не исключено, что главарь банды Алладин причастен к деятельности ликвидированных ранее групп.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Отметим, что всего с начала года силовики ликвидировали семь группировок, занимающихся продажей наркотика, в ходе операций было изъято 160 кг наркотика. Кроме того, задержаны 34 человека, продававших "спайсы", из оборота изъято 135 кг курительных смесей.

Напомним, что за 2014 год столичное управление ФСКН изъяло тонну наркотиков. Из этой массы более половина - героин. В ФСКН отмечают, что схема продажи героина почти не меняется: продают наркотик посредством закладок. В квартирах у дилеров находят весы, кофемолку для измельчения героина, сахарный песок для увеличения объема и упаковочный материал.