Бизнесмен и налоговик задержаны за аферу с госконтрактом

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Бизнесмена и сотрудника Федеральной налоговой службы задержали за попытку провести аферу с госконтрактом, передает пресс-служба СКР.

По версии следствия, глава компании, выигравшей тендер, планировал завысить стоимость контракта на установку кондиционеров в здании налоговой службы. В этом ему помогал сотрудник ФНС, который потребовал "откат".

При получении помощниками инспектора ФНС части требуемой суммы в размере 16 миллионов рублей задержали бизнесмена, а впоследствии – налоговика.

На подозреваемых завели дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", фигуранты отправлены под стражу.

По местам работы подозреваемых провели обыски, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела. Следственному комитету помогает в расследовании налоговая служба.