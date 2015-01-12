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Происшествия

12 января 2015, 08:24

Грабители вынесли сейф с 10 млн рублей из квартиры бизнесмена в Москве

криминал квартирные кражи сейфы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестные обокрали квартиру столичного предпринимателя на 10 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли сейф, в котором хранились деньги и драгоценности, сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД.

В полицию обратился глава одного из производственных объединений города, который рассказал, что неизвестные забрались в его квартиру на Сельскохозяйственной улице и украли оттуда сейф.

Добычей похитителей стали 8 миллионов рублей, 20 тысяч долларов, 2 тысячи фунтов стерлингов и полторы тысячи евро. Кроме того, злоумышленники украли драгоценности, лежавшие в сейфе.

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Отметим, что накануне стало известно о другой крупной квартирной краже. Сотрудницу Генпрокуратуры РФ ограбили на 1 миллион 742 тысячи рублей. В квартиру 49-летней женщины, работающей в ведомстве корректором, проник неизвестный. Инцидент произошел на Рублевском шоссе, дом 34, корпус 2.

Злоумышленник подобрал ключ к входной двери. Преступник украл 1 миллион рублей, пять тысяч долларов и золотые ювелирные изделия.

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