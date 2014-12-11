По факту драки со стрельбой в центре столицы возбуждено дело

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в центре Москвы

В столичной полиции завели дело по факту драки со стрельбой на Комсомольском проспекте, произошедшей вечером 10 декабря, сообщает Агентство "Москва".

Дело заведено по статье "Хулиганство". В драке принимали участие около 20 человек. Пострадали пятеро, двое из них попали в НИИ имени Склифосовского с огнестрельными ранениями.

О причинах конфликта пока ничего неизвестно. Предположительно, драка возникла между строителями, которые живут на Фрунзенской в бытовках, рядом с местом работы, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, в районе станции метро "Парк Культуры" 10 декабря произошла потасовка между двумя группами молодых людей, один из участников конфликта применил травматический пистолет.

Весной 2014 года около "Москва-Сити" произошла массовая драка, в которой принимали участие около 50 мигрантов.

Конфликт произошел между двумя группами рабочих, некоторые из них во время драки активно пользовались молотками.