Задержаны подозреваемые в подготовке теракта в столице

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

В одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке задержана группа лиц, причастных к подготовке теракта в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

"В квартире, где скрывались бандиты, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство", – отметил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Чацкий. Точное количество задержанных злоумышленников не называется.

Мощность обнаруженного взрывного устройства может составлять более 4 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В квартире на последнем, девятом, этаже дома, где проходила спецоперация по задержанию подозреваемых подготовки теракта в Москве, продолжают работать оперативники. "Тип и более точная мощность взрывного устройства устанавливаются", – сказал Чацкий.

Как сообщает ТАСС, на время операции спецслужб из дома № 5, строение 3 в Стрельбищенском переулке эвакуировали около 120 человек. В настоящее время жильцов квартир, которые находятся в подъезде этого дома, начали запускать по паспортам.

"На время проведения спецоперации и работы взрывотехников дом 5 в Стрельбищенском переулке в Пресненском районе был отключен от газоснабжения в целях безопасности", – уточнил источник агентства. В настоящее время подача газа возобновлена. Ее отключали более чем пять часов.

По информации МИА "Россия сегодня", по подозрению в причастности к подготовке теракта в Москве задержали трех человек. "Всего задержаны три человека, с ними проводятся оперативно-следственные действия", – сказал источник информагентства в силовых структурах столицы. По его словам, СВУ направлено на исследование в лабораторию.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщает о десяти задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве. По его словам, большинство из них являются гражданами стран Средней Азии.

Источник добавил, что мощность взрывного устройства, изъятого у задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве, составила около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

По своему составу взрывное устройство похоже на те, что были использованы для совершения теракта в Анкаре, однако, по имеющимся данным, в столице Турции бомбы привели в действие террористы-смертники, а здесь планировалось использовать детонатор в виде мобильного телефона.

Официальным подтверждением этой информации m24.ru пока не располагает.

Москвичи почтили память жертв терактов

Ранее m24.ru сообщало, что в столичных поликлиниках и в почтовых ящиках москвичей могут появиться антитеррористические брошюры с руководством, как опознать террористов ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и обезопасить себя от возможных их атак.

Памятки также будут содержать телефоны экстренной связи с силовыми структурами. Брошюры должны выпустить до конца года.

"Был разработан макет брошюры, которая выйдет массовым тиражом для граждан и сотрудников органов исполнительной власти. Надо активизировать профилактические мероприятия и разъяснительную работу об опасности деятельности экстремистских и террористических организаций", – рассказал m24.ru начальник отдела информационных программ управления заммэра Москвы по вопросам антитеррористической деятельности Вячеслав Попов.

В этих брошюрах будет указано, как распознать террориста в толпе, защититься от возможных атак и по каким телефонам звонить в силовые структуры. "Будет также информация о мерах, которые предпринимаются органами исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма и терроризма", – добавил он.