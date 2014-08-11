Нарушитель ПДД врезался в машину оштрафовавшего его инспектора

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Столичные полицейские задержали нарушителя правил дорожного движения, который протаранил машину оштрафовавшего его инспектора. Страж порядка получил травмы челюсти, сообщает "Интерфакс".

В воскресенье около 18.00 в районе дома 6 по Симферопольскому бульвару инспектор ДПС составил протокол в отношении 41-летнего жителя Подмосковья. Его уличили в езде задним ходом по дороге с односторонним движением.

Спустя два часа инспектор и нарушитель ПДД снова встретились в том же самом месте, но уже при других обстоятельствах. Житель Подмосковья врезался в патрульный автомобиль и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан, несмотря на активное сопротивление.

Полицейский с ушибом челюсти обратился в поликлинику. Госпитализация ему не понадобилась.

По факту инцидента проводится служебная проверка.