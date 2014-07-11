Учителя московской школы подозревают в торговле наркотиками

Фото: ИТАР-ТАСС

Учителя одной из московских школ задержали по подозрению в продаже гашиша, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

24-летнего учителя, преподающего математику и информатику в школе на западе Москвы, задержали при попытке сбыта наркотиков. У мужчины обнаружены шесть свертков с растительным веществом весом около 10 граммов.

"Экспертиза показала, что это гашиш. Во время обыска у педагога в квартире было обнаружено еще 90 граммов гашиша", - отметил собеседник агентства.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.