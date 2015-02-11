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Происшествия

11 февраля, 09:40

Столичная ФСКН за год изъяла тонну наркотиков

криминал ФСКН наркотики героин

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Столичное управление ФСКН за 2014 год изъяло тонну наркотиков, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Более половины от общей массы изъятого – героин. С начала года силовики также ликвидировали семь ОПГ, занимающихся продажей наркотика, в ходе операции было изъято еще 160 килограммов наркотика.

Кроме того, были задержаны 34 человека, продававших "спайсы", из оборота изъято 135 килограммов курительных смесей.

В ФСКН отмечают, что схема продажи героина почти не меняется: продают наркотик посредством закладок. В квартирах у дилеров находят весы, кофемолку для измельчения героина, сахарный песок для увеличения объема и упаковочный материал.

Так, недавно в столице были задержаны пять уроженок Таджикистана. Их завербовали на родине и отправили в столицу – наркоторговцы рассчитывали, что женщины привлекут меньше внимания.

Однако такая уловка не спасла дилеров: женщин поймали, в ходе обыска по местам их проживания было найдено 3 килограмма героина. Ежедневно каждая из участниц делала 20-40 закладок с наркотиком.

В отношении задержанных завели дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков", им может грозить до пожизненного лишения свободы.

Напомним, недавно в столице прошла операция "Черный банкир", в ходе которой сотрудники ФСКН изъяли более 130 килограммов наркотиков. Оперативники наркоконтроля ликвидировали фасовочный цех и склад готовой продукции.

Из незаконного оборота изъято свыше 130 килограммов наркотических средств и растительной смеси, предназначенной для изготовления "спайсов", а также весы, респираторы, упаковочный материал.

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