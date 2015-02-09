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Происшествия

09 февраля 2015, 11:34

В Подмосковье у двоих приезжих нашли 10 килограммов героина

криминал задержания наркотики героин мо

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

7 февраля в Подмосковье задержали двоих приезжих с 10 килограммами героина, передает "Интерфакс".

Поймать мигрантов – уроженцев Таджикистана – удалось около станции Жилево в Ступинском районе области. У них нашли 9,7 килограмма порошка, который оказался наркотиком.

В отношении мигрантов завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере", им может грозить до пожизненного лишения свободы.

В конце января экипаж полицейского патруля задержал на юге столицы предполагаемого наркодилера, у которого при себе было 10 граммов героина. Позже у него дома правоохранители нашли сверток, в котором было еще 1,2 килограмма наркотика.

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