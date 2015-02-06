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Происшествия

6 февраля, 12:58

Судья, вынесший приговор по "делу рядового Сычева", покончил с собой

криминал самоубийство суицид

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Следствие проводит проверку по факту обнаружения тела судьи Уральского окружного военного суда на третьем километре автодороги Челябинск - Харлуши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-следственных органах Центрального военного округа (ЦВО).

По информации агентства, судья был найден повешенным 5 февраля возле заброшенного поста ГИБДД. "По предварительным данным, это суицид. Устанавливаются обстоятельства инцидента", - сказал источник.

Официальный представитель Военно-следственного управления ЦВО Алексей Садовский от комментариев воздержался.

Стоит отметить, что как пишут местные СМИ, счеты с жизнью свел 47-летний судья Олег Корнеев. Будучи судьей Челябинского гарнизонного военного суда, Корнеев вел громкое судебное разбирательство фактов дедовщины над призывником Андреем Сычевым.

В 2006 году военнослужащий в результате издевательств в части стал инвалидом. Суд по "делу Сычева" начался в июне 2006 года. Главным обвиняемым стал младший сержант Александр Сивяков. Кроме того, обвинения были предъявлены сослуживцам Сычова и Сивякова Павлу Кузьменко и Геннадию Билимовичу.

29 сентября того же года суд вынес приговор: Сивяков получил 4 года лишения свободы за превышение служебных полномочий; Кузьменко и Билимович получили условные сроки.

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