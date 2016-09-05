Банду лжериелторов задержали в центре Москвы

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Банду лжериелторов задержали в Мещанском районе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Задержанные с 2014 года похищали деньги желающих снять квартиру.

Задержанные – 44-летний москвич и 36-летний житель Московской области – представлялись работниками агентства недвижимости.

Один из них представлялся риетором показывал квартиры, которые якобы сдаются в аренду. Второй играл роль собственника квартиры, общался с клиентами и предоставлял поддельные документы. После выплаты денег (средняя сумма составляла 75 тысяч рублей), клиентам вручались ключи, заведомо не подходящие к замку входной двери.

Пол версии следствия, в конце августа этого года таким образом злоумышленники похитили более 80 тысяч рублей у 21-летней уроженки ближнего зарубежья. Противоправную деятельность задержанные вели с 2014 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время устанавливается круг потерпевших.

В полиции просят граждан, пострадавших от действий злоумышленников, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району по телефону 8 (495) 608-73-43 или 102.