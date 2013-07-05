Гостиницу с нелегалами обнаружили в Рузском районе Подмосковья

В Рузском районе обнаружено около 60 нелегальных мигрантов

Целую гостиницу с постояльцами без документов обнаружили полицейские в Рузском районе Московской области. Номера в ней были больше похожи на коммуналку прошлого века, а в комнатах проживало по 5 человек.

Всего было задержано более 60-ти иностранцев. У мигрантов из Ближнего Зарубежья отсутствовали документы, подтверждающие законность их пребывания на территории России.

Всех их доставили в территориальный пункт полиции, где сфотографировали, дактилоскопировали и внесли в базу учета. В дальнейшем будет принято решение о выдворении нелегалов за пределы страны. В отношении организаторов нелегальной миграции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.