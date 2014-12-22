"Метробанк" подал иск к Тимати на более $400 тысяч за неуплату кредита

Метробанк подал иск к рэперу Тимати на 410 тысяч долларов за неуплату по кредиту, сообщает ИТАР-ТАСС.

Дорогомиловский суд Москвы сегодня начнет рассмотрение иска Метробанка к певцу Тимуру Юнусову (Тимати) о взыскании задолженности на сумму более 400 тысяч долларов.

Суд провел досудебную подготовку по делу в закрытом режиме и назначил слушания по существу.

Как следует из иска, Тимати в 2012 году взял в кредит у Метробанка более 1 млн долларов. Выплатив часть долга, певец, как утверждается в иске, приостановил платежи.

Банк требует взыскать оставшуюся часть долга, а также неустойку.