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Происшествия

27 августа 2014, 14:25

Из-за инцидента на дороге водитель украл у коллеги пропуск в режимную зону

кражи суды автомобилисты пропуска

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобилист украл у своего коллеги по работе пропуск на режимный объект из-за того, что последний "подрезал" его на дороге, передает пресс-служба прокуратуры Курской области.

Инцидент произошел в мае 2014 года. Мужчина ехал на своей машине на работу, и в этот момент его обогнал коллега, создав "помеху для движения".

Чтобы "проучить" лихача, ответчик украл из его раздевалки пропуск для прохода на внешние объекты санитарно-защитной зоны Курской АЭС, причем он знал, что за утерю пропуска полагается штраф.

Вместо этого автомобилист сам заплатит – мировой суд города Курчатов приговорил его к штрафу в размере 8 тысяч рублей.

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