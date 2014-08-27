Из-за инцидента на дороге водитель украл у коллеги пропуск в режимную зону

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Автомобилист украл у своего коллеги по работе пропуск на режимный объект из-за того, что последний "подрезал" его на дороге, передает пресс-служба прокуратуры Курской области.

Инцидент произошел в мае 2014 года. Мужчина ехал на своей машине на работу, и в этот момент его обогнал коллега, создав "помеху для движения".

Чтобы "проучить" лихача, ответчик украл из его раздевалки пропуск для прохода на внешние объекты санитарно-защитной зоны Курской АЭС, причем он знал, что за утерю пропуска полагается штраф.

Вместо этого автомобилист сам заплатит – мировой суд города Курчатов приговорил его к штрафу в размере 8 тысяч рублей.