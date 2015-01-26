Задержан подозреваемый в хищении пожертвований на строительство храма

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Московские правоохранители задержали подозреваемого в хищении бокса с пожертвованиями на строительство храма. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

23 января в полицию поступило сообщение о том, что на Совхозной улице мужчина похитил бокс с церковными пожертвованиями и скрылся.

Спустя 15 минут злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Похищенные деньги изъяли и вернули владельцу.

Отметим, что 18 декабря прошлого года в Клину задержали 26-летнего мужчину, который опустошил ящик с собранными на благотворительность деньгами. Однако его задержали сотрудники супермаркета, где и был организован сбор пожертвований.

Собранные на благотворительность 4 тысячи рублей вернули владельцу.