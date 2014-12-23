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Происшествия

23 декабря 2014, 04:37

Задержан подозреваемый в краже драгоценностей на полмиллиона рублей

кражи криминал уголовные дела

Фото: ТАСС

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в похищении у москвички драгоценностей на сумму более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

По словам потерпевшей, около четырех месяцев назад она наняла рабочего для осуществления ремонта в ее квартире. Однако через некоторое время рабочий неожиданно исчез, не доделав ремонт, и на звонки женщины не отвечал.

Заподозрив неладное, заявительница решила проверить на месте ли ее ценные вещи. Как оказалось, из квартиры пропали ее ювелирные изделия. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Хлобыстова. Им оказался 42-летний уроженец одного из государств Юго-Восточной Европы.

Установлено, что злоумышленник сбыл похищенные украшения, а вырученные с продажи деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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