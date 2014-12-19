Женщину подозревают в краже велосипедов на полмиллиона рублей

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В Подмосковье полицейские задержали подозреваемую в серии велосипедных краж. Ею оказалась 29-летняя женщина, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным оперативников, в период с июня по ноябрь этого года женщина похищала велосипеды из подъездов жилых домов в районе Митино. Затем она продавала их у ближайшей станции метро. Материальный ущерб от действий злоумышленницы превысил 500 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Если вина будет доказана, то ей грозит два года тюрьмы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Отметим, что кражи велосипедов нередко происходят в столице и области. Так, в октябре подмосковные полицейские задержали серийных похитителей велосипедов, которые украли не меньше 15 байков. Большинство краж было совершено из подъездов и торговых центров.

Эксперты считают, что жертвами веловоров в минувшем сезоне стали сотни москвичей. Чтобы уберечь свой байк от кражи, специалисты советуют не скупиться на велозамок: чем он толще, тем сложнее будет вору его сломать. Кроме того, велосипед можно застраховать - стоимость полиса составляет от 200 рублей до 3 тысяч.