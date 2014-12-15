У посетителей московской бани украли миллион рублей и коллекцию монет

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У посетителей одной из столичных бань украли крупную сумму денег и ценные вещи, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Кража произошла утром 15 декабря на Щелковском шоссе. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

"Интерфакс" отмечает, что у потерпевших украли миллион рублей и коллекцию старинных монет, стоимость которой пока не установлена.

Добавим, неделю назад на юго-западе Москвы неизвестные ограбили нумизмата на 1,5 миллиона рублей. Грабители избили мужчину и забрали у него 250 юбилейных монет.