15 июня 2016, 12:15

Происшествия

Экс-работника транспортной полиции будут судить за кражу

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Дело бывшего сотрудника транспортной полиции о хищении 43 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в 2013–2014 годах 45-летний главный бухгалтер МВД России на водном транспорте похитила деньги из кассы отделения. Для сокрытия своих действий она составляла фиктивные бухгалтерские документы, подложность которых выявили в ходе ревизии.

Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, материалы были направлены в Хорошевский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

кражи следствие уголовные дела транспортная полиция

