В Подмосковье ограблен коттедж певиц сестер Зайцевых

Дуэт "Сестры Зайцевы" Фото: ИТАР-ТАСС

Кража в одном из домов села Ильинское Красногорского района произошла в ночь с 13 на 14 сентября.

Неизвестные проникли в коттедж, отжав стекло. Добычей воров стали 20 тысяч рублей и ювелирные изделия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, в настоящее время устанавливается полная сумма ущерба. Полицейские опрашивают население и ищут свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации РИА Новости, ограбленный коттедж принадлежит сестрам Зайцевым, участницам популярного в 1990-е годы дуэта. Также, предположительно, злоумышленники совершили ограбление в соседнем доме.

Отметим, что весной этого года на одну из сестер, Елену Зайцеву, напали неизвестные на юго-западе столицы. Ее избили и пытались изнасиловать. Полиция тогда возбудила уголовное дело, подозреваемый был арестован.