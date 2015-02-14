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Происшествия

14 февраля, 09:35

Бизнесмен лишился 20 млн рублей в фальшивом "обменнике"

кражи криминал мошеничество фальшивые обменники

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Бизнесмен лишился почти 20 миллионов рублей в фальшивом пункте обмена валюты на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В пятницу, 13 февраля, в отдел МВД по Останкинскому району поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что в 13.25 неизвестный, находясь в помещении, оборудованном как операционная касса по обмену валют под предлогом обмена, похитил у него деньги в сумме 300 тысяч долларов США, скрылся", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, у бизнесмена похитили 19 миллионов 830 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется розыск злоумышленников.

В правоохранительных органах отмечают, что в столице растет количество поддельных пунктов обмена валюты. Некоторые из них выглядят, как филиалы банков, другие работают по поддельным лицензиям.

По словам директора аналитического департамента инвестиционной компании Savements Александра Осина, подпольные финансисты используют разные схемы, к примеру, оформляют бутафорский обменный пункт с выходом на другую сторону здания. Они предлагают сверхвыгодный курс и ждут одного единственного клиента с крупной суммой. Когда он отдает деньги, менеджер берет их якобы для проверки на детекторе, после чего скрывается.

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Осин считает, что самое главное - проверить курс, который предлагает "обменник". Валюта должна стоить на 1 процент меньше реального курса. Например, если в полдень курс доллара составлял 64 рубля 12 копеек, в обменниках за одну единицу американской валюты должны просить 64 рубля. Если пункты обмена предлагают более выгодный курс, это должно вызывать подозрения.

При покупке долларов недоверие должно возникать, если курс отличается от рыночного на 2 процента.

Полицейские в свою очередь советуют гражданам, которые стали жертвами мошенников, сразу же заявлять об этом в полицию.

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