У зампрокурора Люберец похитили служебное удостоверение

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На юго-западе столицы "барсеточники" похитили служебное удостоверение одного из руководителей Люберецкой прокуратуры, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается в ночь с 7 на 8 июля неизвестные украли сумку из припаркованного на Нахимовском проспекте автомобиля "Тойота". Среди пропавших вещей оказалось служебное удостоверение зампрокурора города Люберцы, а также другие вещи, принадлежащие сотруднику прокуратуры.

По предварительным данным, сумка была похищена, когда сотрудник прокуратуры на время отлучился, при этом оставив машину без присмотра.