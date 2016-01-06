В центре Москвы неизвестный похитил банковскую карту у судьи из Самары

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В центре столицы неизвестный похитил банковскую карту у зампредседателя Арбитражного суда Самары. В течение получаса с похищенной карты было снято 58 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в Доме книги на Новом Арбате. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 декабря столичные полицейские задержали бомжа, который украл сумку с деньгами и документами у учительницы из Латвии. Действия злоумышленника квалифицировали по статье "Грабеж".

Преступление было совершено на Старой Басманной улице. Бездомный выхватил из рук 24-летней учительницы английского языка сумку и убежал.

В украденной сумке находились ключи от квартиры, паспорт, водительское удостоверение, банковские карты и духи. Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался 36-летний московский бомж.