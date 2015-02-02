Подозреваемого в краже пожарных кранов задержали на западе столицы

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Полицейские задержали 23-летнего безработного москвича, подозреваемого в краже пожарных кранов на западе Москвы. Ущерб от его действий составил около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее в полицию обратился представитель одной из подрядных организаций. Он сообщил, что по результатам проведенной инвентаризации в их филиале, расположенном на Давыдковской улице, была выявлена недостача пожарных кранов.

Подозреваемого удалось разыскать в течение двух часов. Как было установлено, с 8 по 16 января он проникал в складское помещение организации через незапертую дверь "черного входа" и похищал хранившееся там оборудование.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража". С него взята подписка о невыезде.