Лекция онлайн: путешественник Кирилл Зенчев о тайных уголках Галапагоссов

Фото: zilcc.ru

В среду, 21 января, в Культурном центре ЗИЛ состоится встреча из цикла "Улетные лекции". Кирилл Зенчев, которому посчастливилось побывать в Эквадоре и на Галапагосских островах и самостоятельно объездить все самые яркие точки местного заповедника, готов поделиться своими впечатлениями со слушателями.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице в среду, в 19.30.