Лекция онлайн: путешественник Кирилл Зенчев о тайных уголках Галапагоссов

Фото: zilcc.ru
В среду, 21 января, в Культурном центре ЗИЛ состоится встреча из цикла "Улетные лекции". Кирилл Зенчев, которому посчастливилось побывать в Эквадоре и на Галапагосских островах и самостоятельно объездить все самые яркие точки местного заповедника, готов поделиться своими впечатлениями со слушателями.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице в среду, в 19.30.
- Когда: 21 января, 19.30
- Кто: Кирилл Зенчев
- Что: рассказ о путешествии по Эквадору и Галапагосским островам
- Кому смотреть: тем, кому остро не хватает лета