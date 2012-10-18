Три российских спутника связи "Гонец" запустят с опозданием

Фото: ИТАР-ТАСС

Запуск трех спутников связи орбитальной группировки "Гонец" переносится с декабря 2012 года на январь 2013.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ОАО "Спутниковая система "Гонец" Дмитрия Баканова, перенос запуска вызван нехваткой средств на подготовку стартового комплекса. Директор компании отметил, что перенос не отразится на функционировании группировки.

Всего до 2015 года планируется разместить на орбите 12 спутников: по 3 в каждой из четырех предусмотренных техническим заданием плоскостей.

Многофункциональная система спутниковой связи "Гонец-Д1М" предназначена для передачи данных и предоставления связи абонентам в любой точке земного шара. Наряду с запуском спутников тестируется новое оборудование, начало продаж которого запланировано на 2013 год.