Активисты проверят столичные прилавки на наличие прибалтийских шпрот

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В связи с запретом Россельхознадзора на поставку рыбных консервов из Латвии и Эстонии столичные торговые точки ожидает очередная проверка. Активисты проекта "Народный контроль" проведут рейды по выявлению прибалтийских рыбных консервов в магазинах. Об этом M24.ru сообщил координатор проекта, депутат Мосгордумы, координатор проекта "Народный контроль" Александр Семенников. Член Общественной палаты Павел Сычев, который в конце прошлого инициировал рейды по магазинам в поисках "санкционных" продуктов, считает, что проверки нужно начинать через полтора-два месяца, когда торговые точки распродадут ввезенные до 4 июня шпроты. Идею с рейдами активистов поддержали и Россельхознадзор, и глава департамента торговли Алексей Немерюк.

Александр Семенников отметил, что проверки "Народного контроля" начнутся после того, как магазины распродадут все уже закупленные прибалтийские шпроты. "Запрет на поставку рыбных консервов - это не санкционный шаг, - считает он. -Это претензии Россельхознадзора к самому качеству товара. Если надзорный орган видит в продукте вред для здоровья россиян, значит, мы должны верить экспертам и внимательно следить за тем, чтобы вводимые запреты исполнялись".

Созданный во время кризиса 2008 года проект "Народный контроль" работает в 83 регионах России. На добровольной основе в рейдах проекта участвуют около 12 тысяч активистов по всей стране. В составе добровольных контролеров числятся муниципальные депутаты, представители общественных организаций и активисты. Созданный во время кризиса 2008 года проект "Народный контроль" работает в 83 регионах России. На добровольной основе в рейдах проекта участвуют около 12 тысяч активистов по всей стране. В составе добровольных контролеров числятся муниципальные депутаты, представители общественных организаций и активисты. В настоящий момент в рамках проекта уже проводятся рейды по продуктовым магазинам. Два раза в месяц общественники из всех регионов России выходят из дома с фотоаппаратами, чтобы проследить за повышением цен на самые жизненно важные продукты в стране. Это некоторые виды мяса, рыба, крупы, а также фрукты и овощи .



В пресс-службе Россельхознадзора поддержали общественную активность "Народного контроля". "Сами мы проводить рейды по торговым точкам не будем, достаточно общественной инициативы и плановых проверок Роспотребнадзора", - рассказал пресс-секретарь ведомства Алексей Алексеенко.

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк также поддержал инициативу Семенникова о проведении рейдов с активистами "Народного контроля". "Пусть проверяют и информируют соответствующие органы",- заявил Немерюк.

Член комиссии Общественной палаты Павел Сычев, который в прошлом году инициировал рейды по торговым сетям, где активисты искали "санкционную продукцию", считает, что проверки магазинов и рынков на прибалтийские шпроты можно начинать через полтора-два месяца, чтобы "попасть" именно на запрещенные рыбные консервы.

"Вообще разобраться, законные или незаконные шпроты продаются в магазине, не так-то просто, - пояснил Сычев. - Единственный способ определить сроки поступления продукта на прилавки – это проверить документы поставки. Но, как правило, ни в одном магазине и на рынках этих документов нет".

По словам Сычева, активисты могут выявлять нелегальную продукцию, ориентируясь только на дату производства. Если шпроты были упакованы после 4 июня, значит, они точно ввезены незаконно. "Контрабандную продукцию, произведенную до 4 июня, но ввезенную после дня запрета, активисты выявить, к сожалению, не смогут", - пояснил собеседник M24.ru.

Он отметил, что торговые точки, которые будут продавать контрабандные шпроты, привлечь к ответственности нельзя, потому что продажа рыбных консервов в России не запрещена, запрещен только импорт. "Но в ходе разбирательства можно будет выйти и на самих поставщиков нелегальной продукции", - подчеркнул Павел Сычев.

Сычев добавил, что вряд ли контрабандная продукция появится на прилавках крупных торговых сетей, но может обнаружиться на рынках и в небольших магазинах. "50% сбыта продукции прибалтийских компаний приходится на Россию. Запрет принесет большой урон предприятиям и их бизнесу, поэтому они будут искать всевозможные пути для ввоза нелегальной продукции в Россию",- сказал Сычев.

4 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии. Оказалось, что в ней содержатся запрещенные и вредные вещества. Мораторий начал действовать после того, как инспекторы провели ряд исследований на предприятиях этих стран. Сотрудники Россельхознадзора поясняют, что производители часто консервируют кильку и салаку, добываемую в водах Балтийского моря. Его акватория имеет высокий уровень загрязнения токсичными веществами. Отследить, с какого именно судна использовалась рыба, практически невозможно. Когда запрет может быть снят, пока не известно. Напомним, что прибалтийские шпроты уже не раз запрещали ввозить в Россию. В ноябре 2006 года под запрет попали латвийских консервы, где обнаружили повышенное содержание бензапирена - канцерогена, который может вызвать злокачественные опухоли. Уже в январе 2007 года запрет был снят. После этого российские власти блокировали по санитарным причинам ввоз латвийских и эстонских шпрот только от конкретных предприятий. Отметим, что ввоз рыбы из Евросоюза запрещен в России еще летом прошлого года в рамках ответа на санкции, которые страны ввели против России. С 7 августа был введен запрет на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Однако рыбные консервы в этот список не входили.



Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев отметил, что у консервов большой срок хранения, поэтому легальные прибалтийские шпроты еще долго останутся в продаже. Однако он считает, что с импортозамещением этого популярного продукта проблем в России не будет, консервы из Латвии можно будет заменить отечественными.

"Сейчас для нас открываются новые возможности. Через некоторое время прибалтийский продукт заменится черноморской рыбой, которая может частично использоваться для шпрот. Для этих целей можно использовать и балтийскую кильку, ведь мы также можем ловить рыбу в Балтийском море и делать из нее те же шпроты. Помимо этого, мы можем для отечественных предприятий покупать рыбу в Исландии", - рассказал о дальнейших перспективах отечественного рынка Корнеев.

Собеседник M24.ru отметил, что потребителям отечественные шпроты не будут дороже прибалтийских, разве что на 2-3%.