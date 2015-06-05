Активисты проверят столичные прилавки на наличие прибалтийских шпрот

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В связи с запретом Россельхознадзора на поставку рыбных консервов из Латвии и Эстонии столичные торговые точки ожидает очередная проверка. Активисты проекта "Народный контроль" проведут рейды по выявлению прибалтийских рыбных консервов в магазинах. Об этом M24.ru сообщил координатор проекта, депутат Мосгордумы, координатор проекта "Народный контроль" Александр Семенников. Член Общественной палаты Павел Сычев, который в конце прошлого инициировал рейды по магазинам в поисках "санкционных" продуктов, считает, что проверки нужно начинать через полтора-два месяца, когда торговые точки распродадут ввезенные до 4 июня шпроты. Идею с рейдами активистов поддержали и Россельхознадзор, и глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Александр Семенников отметил, что проверки "Народного контроля" начнутся после того, как магазины распродадут все уже закупленные прибалтийские шпроты. "Запрет на поставку рыбных консервов - это не санкционный шаг, - считает он. -Это претензии Россельхознадзора к самому качеству товара. Если надзорный орган видит в продукте вред для здоровья россиян, значит, мы должны верить экспертам и внимательно следить за тем, чтобы вводимые запреты исполнялись".
В настоящий момент в рамках проекта уже проводятся рейды по продуктовым магазинам. Два раза в месяц общественники из всех регионов России выходят из дома с фотоаппаратами, чтобы проследить за повышением цен на самые жизненно важные продукты в стране. Это некоторые виды мяса, рыба, крупы, а также фрукты и овощи .
В пресс-службе Россельхознадзора поддержали общественную активность "Народного контроля". "Сами мы проводить рейды по торговым точкам не будем, достаточно общественной инициативы и плановых проверок Роспотребнадзора", - рассказал пресс-секретарь ведомства Алексей Алексеенко.
Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк также поддержал инициативу Семенникова о проведении рейдов с активистами "Народного контроля". "Пусть проверяют и информируют соответствующие органы",- заявил Немерюк.
Член комиссии Общественной палаты Павел Сычев, который в прошлом году инициировал рейды по торговым сетям, где активисты искали "санкционную продукцию", считает, что проверки магазинов и рынков на прибалтийские шпроты можно начинать через полтора-два месяца, чтобы "попасть" именно на запрещенные рыбные консервы.
"Вообще разобраться, законные или незаконные шпроты продаются в магазине, не так-то просто, - пояснил Сычев. - Единственный способ определить сроки поступления продукта на прилавки – это проверить документы поставки. Но, как правило, ни в одном магазине и на рынках этих документов нет".
По словам Сычева, активисты могут выявлять нелегальную продукцию, ориентируясь только на дату производства. Если шпроты были упакованы после 4 июня, значит, они точно ввезены незаконно. "Контрабандную продукцию, произведенную до 4 июня, но ввезенную после дня запрета, активисты выявить, к сожалению, не смогут", - пояснил собеседник M24.ru.
Он отметил, что торговые точки, которые будут продавать контрабандные шпроты, привлечь к ответственности нельзя, потому что продажа рыбных консервов в России не запрещена, запрещен только импорт. "Но в ходе разбирательства можно будет выйти и на самих поставщиков нелегальной продукции", - подчеркнул Павел Сычев.
Сычев добавил, что вряд ли контрабандная продукция появится на прилавках крупных торговых сетей, но может обнаружиться на рынках и в небольших магазинах. "50% сбыта продукции прибалтийских компаний приходится на Россию. Запрет принесет большой урон предприятиям и их бизнесу, поэтому они будут искать всевозможные пути для ввоза нелегальной продукции в Россию",- сказал Сычев.
Напомним, что прибалтийские шпроты уже не раз запрещали ввозить в Россию. В ноябре 2006 года под запрет попали латвийских консервы, где обнаружили повышенное содержание бензапирена - канцерогена, который может вызвать злокачественные опухоли. Уже в январе 2007 года запрет был снят. После этого российские власти блокировали по санитарным причинам ввоз латвийских и эстонских шпрот только от конкретных предприятий.
Отметим, что ввоз рыбы из Евросоюза запрещен в России еще летом прошлого года в рамках ответа на санкции, которые страны ввели против России. С 7 августа был введен запрет на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Однако рыбные консервы в этот список не входили.
Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев отметил, что у консервов большой срок хранения, поэтому легальные прибалтийские шпроты еще долго останутся в продаже. Однако он считает, что с импортозамещением этого популярного продукта проблем в России не будет, консервы из Латвии можно будет заменить отечественными.
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"Сейчас для нас открываются новые возможности. Через некоторое время прибалтийский продукт заменится черноморской рыбой, которая может частично использоваться для шпрот. Для этих целей можно использовать и балтийскую кильку, ведь мы также можем ловить рыбу в Балтийском море и делать из нее те же шпроты. Помимо этого, мы можем для отечественных предприятий покупать рыбу в Исландии", - рассказал о дальнейших перспективах отечественного рынка Корнеев.
Собеседник M24.ru отметил, что потребителям отечественные шпроты не будут дороже прибалтийских, разве что на 2-3%.