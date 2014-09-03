Болгарин получил 10,5 лет за контрабанду кокаина в вешалках для одежды

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Гражданина Болгарии приговорили к 10,5 годам заключения за контрабанду 1,5 килограммов кокаина, сообщает пресс-служба московской транспортной прокуратуры.

Как установило следствие и суд, в августе 2013 года наркокурьер пытался провезти наркотик через таможенный пост аэропорта Шереметьево.

Кокаин он спрятал в полостях шести деревянных вешалок для одежды, находившихся в его чемодане, но наркотик нашли сотрудники таможни.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.