"Народный участковый" Москвы Елена Савченко - о хулиганах и соцсетях

17 октября завершился региональный этап конкурса "Народный участковый", в Москве им стала майор Елена Савченко.

Сетевое издание M24.ru пообщалось с победительницей и узнало, как она относится с соцсетям и что помогает задержать хулиганов.

- Елена, как получилось, что вы стали работать в полиции?

- Работать в полиции, на тот момент в милиции, было моей мечтой со школьной скамьи. Будучи школьницей, я мечтала носить милицейскую форму, а начитавшись детективной литературы, я хотела раскрывать и расследовать преступления. Я училась в Брянском филиале Московского университета МВД, затем три года работала дознавателем в Брянской области. В 2007 году я перевелась в Москву, где стала работать участковым. Могу с уверенностью сказать, что в своем выборе профессии я не ошиблась.

- Какие предметы вам больше всего нравились в вузе?

- Уголовное право, криминалистика, физподготовка и, конечно, стрельба.

- Насколько хорошо стреляет лучший участковый Москвы?

- Сейчас у нас система "зачет/незачет", по которой у меня всегда "зачтено". А в вузе были только "пятерки".

- Сложно ли работать девушке в мужском коллективе и вообще в правоохранительных органах?

- Нет, лично для меня несложно. Женщины подходят для работы в полиции в силу своей выдержанности, тактичности и доброты. Я думаю, что силы воли в женщине больше, чем в мужчине, это помогает кропотливо работать над заявлениями. При этом к людям нужен особый подход, а кто, как не женщина, найдет его? И у меня это хорошо получается.

- Какие необычные истории с вами случались на работе?

- Однажды я возвращалась со смены в форме и зашла в подъезд. Ко мне подошел неизвестный и стал нецензурно выражаться, угрожая расправой и высказывая всеобщую ненависть к представителям власти.

Я попыталась самостоятельно задержать гражданина, который не ожидал от меня такой уверенности. Схватила его за куртку, но он смог вырваться и попытался скрыться. Преследуя злоумышленника, я сообщила по телефону в дежурную часть о случившемся, и мне на помощь пришли коллеги, с которыми я и задержала нападавшего.

Злоумышленником оказался 32-летний москвич, ранее судимый за хулиганство. Как в последующем оказалось, он специально выжидал девушку в форме, чтобы просто отомстить слабому полу из-за своей ненависти к полицейским.

- Приходилось ли вам применять оружие?

- К счастью, оружие мне применять не приходилось, если не считать сдачу зачетов по огневой подготовке.

- Какую вообще подготовку проходят участковые?

- Участковые уполномоченные проходят физическую, огневую подготовку, также с ними проводят занятия по служебной и морально-психологической подготовке.

- Не хотели бы вы сменить "поле деятельности"? Например, пойти в следственное управление?

- Нет, я не думала об этом. Как и в любой профессии, нужно найти свое призвание, и я считаю, что нашла свое призвание именно в этом.

- Насколько просто/сложно взаимодействовать с другими структурами (ФСБ, ФМС, ФНС) и с кем вы работаете чаще всего?

- Взаимодействовать несложно, а в целом при решении поставленных задач даже нужно и порой необходимо. При этом чаще всего участковые взаимодействуют с ФМС, так как вопрос миграционного учета в России очень важен.

- Как участковые взаимодействуют с другими полицейскими службами?

- Мы взаимодействуем со всеми службами полиции, будь то уголовный розыск или патрульно-постовая служба. При этом с органами дознания и следствия мы работаем в ходе сопровождения уголовных дел, а с ППС чаще всего в рамках профилактики.

- Есть ли у участковых свободное время и как они отдыхают?

- У участковых уполномоченных практически нет свободного времени, потому что работа становится практически образом жизни. Что касается меня, то время вне работы я посвящаю семье - мужу и двоим детям.

- Пользуетесь вы соцсетями и помогают ли они в работе?

- Нет, при работе соцсетями я не пользуюсь.

- На что вам в основном жалуются жители?

- Основную массу всех поступающих обращений и заявлений составляют семейные конфликты, проблемы соседей, нарушение тишины и покоя жителей в ночное время.

- Помогают ли вам в работе камеры, установленные во дворах?

- Безусловно! Лично мной с помощью видеокамер, установленных на подъездах домов, раскрыто несколько преступлений. С их помощью также разрешается значительная часть споров.

- Какие преступления вы раскрыли благодаря камерам?

- Повреждение машины, хулиганство и причинение телесных повреждений: жил у нас один мужчина, который с палкой нападал на прохожих. Вот его по камерам вычислили и задержали.

- Опишите, пожалуйста, обычный день участкового уполномоченного.

- Сначала участковый вооружается, получает радиостанцию и по необходимости спецсредства - дубинку, наручники. После этого для него проводят инструктаж, где он получает информацию по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Также участковый получает жалобы, обращения и заявления граждан.

После этого он обходит вверенный ему участок, посещает заявителей и тех, в отношении кого жалуются, затем ведет прием граждан на участковом пункте. Если что-то случается на его территории, то он выезжает на место происшествия.

Кроме того, участковый проводит профилактический обход ранее судимых и освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых установлены ограничения на перемещения. В конце рабочего дня участковый докладывает руководителю о проделанной работе, сдает оружие и только тогда идет домой.

Конкурс "Народный участковый" проводится в России уже в четвертый раз. Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в Интернете. Отметим, что голосование на федеральном этапе начнется 1 ноября и продлится до 10-го числа. Награждение участкового и вручение главного приза состоится в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.



