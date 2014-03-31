В Москве выбрали лучшие проекты парка на Ходынском поле

"Вечер с Алексеем Вершининым": На Ходынском поле построят парк

В Москве объявлен рейтинг конкурсантов, разработавших архитектурную концепцию парка на Ходынском поле. Об этом сообщили на заседании комиссии с международным участием под председательством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

В финал конкурса на архитектурную концепцию парка на Ходынском поле вышли три команды. Первые три места заняли архитектурное бюро LAND Milano Srl (Италия), Perkins Eastman (США), студия ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы (Украина).

"На основании рейтинга будут даны рекомендации в профильные департаменты Москвы, и на основе оценки и комментариев комиссией будет принято решение о победителях", - рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, после проведения оценки, победитель будет объявлен в течение 10 дней. "Победителем может оказаться любая команда из рейтинга, но, скорее всего, победитель будет из первой тройки", - добавил главный архитектор.

Сергей Кузнецов добавил, что построить парк планируется к 2016 году.

Архитектурная компания Landscape Nature Architecture Development (LAND) была основана в 1990 году в Милане немецким архитектором и ландшафтным дизайнером Андреасом Кипаром.



Проект архитектурной компании LAND. Фото предоставлено пресс-службой компании "ИНТЕКО"

Крупные проекты компании реализованы в разных странах Европы. В последнее время группа LAND активно расширяет свое присутствие в новых географических регионах, таких как Ближний Восток, Северная Африка, Китай, Северная Америка, Россия и Южная Америка (в частности, Бразилия).

Американская компания Perkins Eastman - одна из ведущих проектно-архитектурных компаний в мире. Архитектурное бюро занимается проектированием разноплановых объектов: от элитных жилых зданий и школ до домов престарелых.



Проект архитектурной компании Perkins Eastman. Фото предоставлено пресс-службой компании "ИНТЕКО"

Компания реализовала около 100 проектов в 30 странах мира. В России проекты Perkins Eastman реализованы на территории от Москвы до Южно-Сахалинска.

Студия ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы была основана в 2009 году. Основное направление компании - комплексное ландшафтное проектирование, осуществление авторского и технического надзора.

Сам руководитель компании Максим Коцюба ранее участвовал в реконструкции киевских парков и нескольких городских скверов.

На Ходынском поле появится современный парк

Комиссия сегодня ознакомилась с работами 10 финалистов. В их число вошли четыре российские команды: "Артеза" и "Хоумленд Архитектура" из Москвы, "Творческая Мастерская Т.М." из Самары, а также московский коллектив Дениса Барсукова и Анатолия Козлова. Кроме них в финал прошли Максим Коцюба из Украины, бюро Perkins Eastman из США, HOK International Ltd. из Великобритании, российско-немецкий коллектив ARGE M2M8 - Glasserr&Dagenbach, а также два голландских бюро - West 8 и OKRA landscape architects.

Фантазию финалистов ограничивало техзадание, согласно которому более половины из 40 с лишним гектаров должны занимать зеленые насаждения. В единой зоне появятся торгово-выставочный комплекс, государственный центр современного искусства и офисно-гостиничные здания. Неподалеку разместится новая станция метро.

Напомним, что 4 сентября 2013 года группа компаний "ИНТЕКО" и Москомархитетура объявили Международный открытый архитектурный конкурс на создание концепции парка "Ходынское поле". По задумке парк должен быть камерным, рассчитанным на жителей близлежащих районов. В проект будет включен Ходынский бульвар, его сделают пешеходным.

Ходынское поле и прилегающие к нему территории начали активно развиваться в 2004 году. Здесь появились ледовый дворец "Мегаспорт" и жилой комплекс "Гранд-Парк". В это же время родилось и множество идей, которые так и не были воплощены в жизнь. Некоторые из них начали возрождаться сегодня.