В интернете выбрали лучшие фотографии конкурса "Планета Москва"

Фото: www.facebook.com/DgpMos/Игорь Иванько

24 августа завершилось голосование за лучшие фотографии ежегодного конкурса "Планета Москва" на странице департамента градостроительной политики в сети Facebook. Пользователи выбрали четыре лучших снимка из 84 присланных на конкурс фотографий.

Интернет-аудитории больше всего понравились работы Германа Лепехина, Игоря Иванко, Данила Зынина и Петра Смирнова. Однако это еще не финал конкурса. Победителей в четырех номинациях – "Москва и москвичи. Комфортный город", "Москва в новом ракурсе", "Динамика мегаполиса" и "Город истории и культуры" – определит профессиональное жюри, хотя мнение пользователей faceebook тоже будет учтено при выборе победителей.

Фото: www.facebook.com/DgpMos/Данил Зынин

Конкурс "Планета Москва" проводится во второй раз. Цель мероприятия – привлечь внимание москвичей к градостроительной деятельности столичных властей и уникальным историко-культурным объектам, а также помочь им по-новому взглянуть на комфортность городской среды.

Фото: www.facebook.com/DgpMos/Герман Лепехин

Как уже сообщало сетевое издание M24.ru, участники конкурса, профессиональные фотографы и любители, до 30 июля присылали свои работы на электронный адрес департамента. В этом году конкурсанты прислали в четыре раза больше фотографий, чем в прошлом году: 2500 снимков. Экспертное жюри выбрало 84 наиболее оригинальные работы, а посетители социальных сетей с 6 по 24 августа голосовали за понравившиеся снимки.

Фото: www.facebook.com/DgpMos/Петр Смирнов

30 августа в парке искусств МУЗЕОН откроется выставка финалистов конкурса. В 11.00, во время торжественного открытия выставки у фонтана на Крымской набережной, жюри назовет победителей по всем четырем номинациям. Авторам лучших снимков вручат призы, а всем участникам и финалистам – дипломы от департамента градостроительной политики.