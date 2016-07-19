Форма поиска по сайту

19 июля 2016, 11:21

Культура

Конкурс для людей с ограниченными возможностями пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С 10 по 11 сентября в столице пройдет региональный этап национального конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

Принять участие в Московском чемпионате "Абилимпикс – 2016" могут люди старше 18 лет. Для этого нужно до 10 августа направить на электронную почту: trud-dtszn@mos.ru заполненную заявку установленной формы и скан справки медико-социальной экспертизы. Форму заявки можно скачать на официальном сайте ведомства в разделе "Труд и занятость".

Как отмечают организаторы, подобные соревнования являются эффективным инструментом для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан со всеми видами инвалидности.

Московский чемпионат "Абилимпикс – 2016" предусматривает церемонию открытия, соревнования по компетенциям, круглый стол, концертную программу, мастер-классы, выставочные экспозиции, подведение итогов, награждение победителей и церемонию закрытия чемпионата.

