Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Конкурсы

16 декабря 2014, 22:18

"Мосгаз" в пятый раз стал лучшим предприятием для работающих мам

конкурсы Мосгаз

Фото: пресс-служба "Мосгаза"

"Мосгаз" в пятый раз стал победителем городского конкурса "Лучшее предприятие для работающих мам", сообщает пресс-служба организации.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса, который проводился уже в шестой раз, прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

"Мосгаз" получил награду в номинации "Особые заслуги", которая присуждается победителям прошлых лет, улучшившим свои показатели.

Победителей и лауреатов конкурса приветствовали председатель комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков, заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Александр Мазунов, заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Мария Филина и депутат Московской городской Думы Михаил Антонцев.


Как отмечают в пресс-службе, Мосгаз предоставляет работникам льготы и гарантии сверх тех, что предусмотрены Трудовым кодексом РФ. В частности, работающим мамам предприятия начинает оказывать помощь сразу после рождения ребенка , выплачивая от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от количества детей в семье. Кроме того, ежегодно оказывается единовременная финансовая помощь многодетным мамам и имеющим на воспитании детей-инвалидов. Также выделяется материальная помощь при сложных жизненных ситуациях, при поступлении детей в школу, при окончании школы.


Конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" проводился с 1 августа по 30 ноября 2014 года. В нем принимали участие компании и организации, реализующие меры социальной поддержки работающих матерей и создающие благоприятные условия для оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей.

Заявки на участие в конкурсе подали 207 учреждений, 120 из которых прошли отбор. Победителями конкурса стали 25 организаций, среди которых Московский государственный театр "Ленком", центр реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, "Евросеть" и другие.

Организаторами конкурса выступают правительство Москвы, столичный комитет общественных связей совместно с Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей. Всего за шесть лет проведения городского конкурса в нем приняли участие более тысячи организаций.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать