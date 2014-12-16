"Мосгаз" в пятый раз стал лучшим предприятием для работающих мам

Фото: пресс-служба "Мосгаза"

"Мосгаз" в пятый раз стал победителем городского конкурса "Лучшее предприятие для работающих мам", сообщает пресс-служба организации.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса, который проводился уже в шестой раз, прошла в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

"Мосгаз" получил награду в номинации "Особые заслуги", которая присуждается победителям прошлых лет, улучшившим свои показатели.

Победителей и лауреатов конкурса приветствовали председатель комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков, заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Александр Мазунов, заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Мария Филина и депутат Московской городской Думы Михаил Антонцев.



Как отмечают в пресс-службе, Мосгаз предоставляет работникам льготы и гарантии сверх тех, что предусмотрены Трудовым кодексом РФ. В частности, работающим мамам предприятия начинает оказывать помощь сразу после рождения ребенка , выплачивая от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от количества детей в семье. Кроме того, ежегодно оказывается единовременная финансовая помощь многодетным мамам и имеющим на воспитании детей-инвалидов. Также выделяется материальная помощь при сложных жизненных ситуациях, при поступлении детей в школу, при окончании школы.



Конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" проводился с 1 августа по 30 ноября 2014 года. В нем принимали участие компании и организации, реализующие меры социальной поддержки работающих матерей и создающие благоприятные условия для оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей.

Заявки на участие в конкурсе подали 207 учреждений, 120 из которых прошли отбор. Победителями конкурса стали 25 организаций, среди которых Московский государственный театр "Ленком", центр реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, "Евросеть" и другие.

Организаторами конкурса выступают правительство Москвы, столичный комитет общественных связей совместно с Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей. Всего за шесть лет проведения городского конкурса в нем приняли участие более тысячи организаций.