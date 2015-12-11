Город профинансирует развитие уличной торговли

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На развитие уличной торговли власти Москвы выделят четыре миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг, на эти деньги купят около трех тысяч современных киосков для мелкой розницы.

Киоски, предназначенные для торговли печатной продукцией, театральными билетами, мороженым, молоком, хлебом и другими товарами, передадут предпринимателям по результатам открытых аукционов.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, бизнесмены получат полностью укомплектованные киоски, подключенные ко всем коммуникациям.

"Те средства, которые мы направим на покупку киосков, вернутся в бюджет. Как показал эксперимент в ЦАО, срок окупаемости одного киоска – 15 месяцев, – сказал он. – Бизнес проявляет большой интерес к разыгрываемым лотам: стартовая цена временами вырастает в разы. Очевидны плюсы и для потребителей – товары самой широкой категории становятся еще доступнее, в том числе это касается социально значимых киосков с прессой и театральных касс".

Немерюк добавил, что в ЦАО уже выставляли на торги киоски печати и эксперимент прошел успешно. После проведения конкурса власти учли все пожелания предпринимателей – изменили комплектацию палаток и условия договора.

"Город всегда открыт для предложений бизнеса и жителей. И когда к нам поступают сигналы от москвичей о нехватке киоска с тем или иным назначением, каждое из них мы берем в расчет, формируя схему размещения новых нестационарных объектов", – подчеркнул глава департамента торговли.

Как будут выглядеть новые киоски

В свою очередь руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что победителей аукциона определяет прозрачный механизм проведения электронных торгов, любая коррупционная составляющая исключена.

"Не исключаю, что регионы захотят зайти на рынок Москвы и предложить свою продукцию, что особенно актуально, например, для сельхозпроизводителей. Это создаст благоприятные условия для развития конкуренции на продовольственном рынке столицы", – прокомментировал он.

Напомним, в ноябре этого года московские власти выставили на торги 129 киоска, в том числе 92 павильона "Печать" и 37 павильонов другой специализации (мороженое, овощи-фрукты, театральные билеты, хлеб и цветы).

На каждый объект претендовало около шести предпринимателей, повышение стартовых цен в ходе аукциона составило 146,4 процента. Ежемесячная ставка аренды получилась 80,75 тысячи рублей с одного киоска.

По словам первого заместителя директора департамента СМИ и рекламы Юлии Казаковой, ФАС признала торги полностью конкурентными, так как в среднем повышение цены за аренду составило 80–90 процентов от стартовой.

По условиям нового договора победителю запрещено пересдавать киоск в аренду, он должен будет торговать в нем сам. Со всеми победителями заключены пятилетние договоры на право торговли.