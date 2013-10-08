В Москве стартовала акселерационная программа Generation S

Фото: ИТАР-ТАСС

7 октября в Москве на базе площадки API Moscow стартовала двухнедельная акселерационная программа Generation S. Она рассчитана на то, чтобы дать молодым предпринимателям знания, необходимые для эффективного развития проекта от начального уровня до этапа получения инвестиций.

В рамках мероприятий эксперты Generation S расскажут о том, как создать команду, грамотно использовать PR и разработать маркетинговую стратегию. Отдельный день будет посвящен приобретению навыков поиска и общения с инвесторами.

Организатороам конкурса-акселератора выступит ОАО "РВК" — государственный фонд, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы и Центр инновационного развития при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, деятельность которого направлена на повышение инвестиционной привлекательности столицы для инновационного бизнеса.

По словам директор департамента развития и стимулирования инновационных рынков РВК Гульнары Биккуловой, цель Generation S – выводить перспективные компании на новый уровень развития, давая им те возможности, которые для большинства молодых стартапов малодоступны, а именно доступ к лучшим экспертам, менторам и инвесторам. Участники конкурса прошли отбор на нескольких уровнях и, по сути, все полуфиналисты уже получили весомый приз: интенсивное обучение, возможность напрямую поработать с высокопрофессиональными экспертами и получить рекомендации для своих проектов



Участие в Generation S примут 70 команд-полуфиналистов конкурса "Бизнес инновационных технологий". Им предоставится уникальная возможность пройти онлайн-курс технологического предпринимательства и представить свои проекты перед инвесторами в рамках форума "Открытые инновации". На форуме также пройдет награждение финалистов. Кроме призового фонда в 5 миллионов рублей они получат специальные призы от партнеров конкурса.

В этом году свои бизнес-проекты на конкурс представили участники из 30 городов России и стран ближнего зарубежья. Большинство из них предложили IT- и интернет-проекты. На втором месте по количеству представленных работ - идеи в области новых материалов, на третьем - разработки в сфере высокотехнологичного оборудования.

Как отметила заместитель генерального директора Центра инновационного развития Екатерина Булычева, правительство Москвы заинтересовано в увеличении числа российских инновационных компаний, которые могли бы конкурировать с зарубежными. Generation S - эффективный инструмент для реализации этой задачи.