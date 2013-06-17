Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 13:50

Международный конкурс "Мисс Вселенная - 2013" пройдет в Москве

Следующий конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Москве

Престижный международный конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2013" пройдет 9 ноября в московском "Крокус Сити Холле", сообщают организаторы конкурса.

В США уже прошел отборочный тур "Мисс США", и его победительницей стала 25-летняя жительница штата Коннектикут Эрин Брэди. Она получила квартиру в Нью-Йорке и будет представлять США в конкурсе "Мисс Вселенная - 2013". Всего за корону будут соревноваться девушки из 90 стран.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала американка Оливия Кулпо. Стоит отметить, что Россия участвует в нем с 1994 года и выигрывала его лишь однажды, в 2002 году. Тогда корона досталась Оксане Федоровой.

Первый конкурс "Мисс Вселенная" прошел в 1951 году в Лондоне. В нем принимают участие незамужние бездетные девушки в возрасте от 18 до 27 лет. Ежегодно конкурс смотрят более миллиарда телезрителей по всему миру.

