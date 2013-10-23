Самый "сладкий" фестиваль начался в столице

В "Тишинке" открылся фестиваль сладостей

Свои двери открывает 23 октября Московский международный фестиваль сладостей. Целых пять дней столичные жители смогут наслаждаться сладкими вкусностями, которые можно будет не только увидеть и попробовать, но и купить.

В этом раю для сладкоежек найдется все, что душе угодно: торты и пирожные, шоколад и мармелад, конфеты и пастила, орехи и сухофрукты, варенье и пряники, булочки, мед и молочные коктейли на любой – даже самый взыскательный – вкус.

Самые преданные любители сладостей смогут также посетить кулинарные мастер-классы, на которых научат расписывать пряники, делать бельгийские вафли и мастерить шоколадные конфетки с начинками.

Продлится выставка до 27 октября, пройдет она в торгово-выставочном центре "Тишинка".