Музыкальное шоу состоится на Кузнецком мосту

Фото: m24.ru

В субботу, 30 августа, в рамках фестиваля "Открытые улицы" на Кузнецком мосту организуют музыкальное шоу и театральные перформансы. В этот вечер можно будет услышать электронную музыку от Punch’N’Co и духовые инструменты Brevis Brass Band.

Завершит музыкальную программу отечественная инди-группа "Бигуди", которая вот уже десять лет радует поклонников своими ироничными композициями.

"Театральную часть программы составят молодые талантливые драматические и хореографические коллективы. Прохожие увидят комедийный спектакль-антиутопию, оригинальные танцевальные постановки, а также интерактивные представления", - сообщили организаторы.

Мероприятия стартуют в 17.00 и завершатся в 22.00.