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Культура

29 августа 2014, 10:23

Музыкальное шоу состоится на Кузнецком мосту

концерты музыканты Кузнецкий мост Открытые улицы свежий воздух фестивали и праздники

Фото: m24.ru

В субботу, 30 августа, в рамках фестиваля "Открытые улицы" на Кузнецком мосту организуют музыкальное шоу и театральные перформансы. В этот вечер можно будет услышать электронную музыку от Punch’N’Co и духовые инструменты Brevis Brass Band.

Завершит музыкальную программу отечественная инди-группа "Бигуди", которая вот уже десять лет радует поклонников своими ироничными композициями.

"Театральную часть программы составят молодые талантливые драматические и хореографические коллективы. Прохожие увидят комедийный спектакль-антиутопию, оригинальные танцевальные постановки, а также интерактивные представления", - сообщили организаторы.

Мероприятия стартуют в 17.00 и завершатся в 22.00.

"Открытые улицы" - часть программы фестиваля "Лучший город Земли". Организаторы проводили концерты и перформансы на центральных пешеходных улицах столицы. Стартовали "Открытые улицы" в июне. 30 августа запланирован заключительный этап фестиваля.

"Открытые улицы" радуют москвичей второй год подряд.

Сюжет: Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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