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Культура

28 января 2015, 14:52

Легенда чикагского блюза Боб Строджер выступит в клубе Алексея Козлова

концерты блюз Клуб Алексея Козлова Боб Строджер

Боб Строджер. Фото: kozlovclub.ru

29 января в клубе Алексея Козлова выступит легенда чикагского блюза, 85-летний Боб Строджер. Несмотря на свой возраст, в 2011 и 2013 годах музыкант получил премию Blues Music Award в номинации "Лучший бас-гитарист года".

Боб Строджер родился 27 декабря 1930 года. Когда Бобу было 16, его родители переехали в западный Чикаго, поселившись рядом с известным ночным клубом Silvio. После этого Строджер решил связать свою жизнь с музыкой.

В течение 15 лет Боб Строджер был бас-гитаристом в Eddie King Band. Именно его бас-гитару можно услышать на сингле "Love You Baby" 1956 года. За свою карьеру Стронджер играл с Otis Rush, Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Eddy Clearwater, Sunnyland Slim и другими. Также он часто выступал с Willie "Big Eyes" Smith, который 13 раз получил премию The Blues Foundation Awards.

Последний студийный альбом Боба Строджера "Bob Is Back in Town" 2007 года вышел на престижном чикагском блюз-лейбле Airway Records. Боб собрал на пластинке звезд блюза: Уилли Смит (шубная гармошка), Дитра Фарр (бэк-вокал), Джули Вуд (баритон-саксофон).

Начало – в 20.00, стоимость билетов – 1000 рублей.

$2

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