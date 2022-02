Визит "Черной королевы" электронной музыки: The Black Queen едет в Россию

В 2016 году новая звезда мировой электронной музыки, группа The Black Queen впервые посетила Россию с сольными концертами. Спустя два года синти-поп – трио вновь заявляет о себе во всеуслышание и анонсирует даты мирового тура, в том числе выступление в московском клубе "16 Тонн" 4 ноября.

Фото: предоставлено пресс-службой

The Black Queen – проект, основанный в 2015 году тремя харизматичными музыкантами: Грегом Пучиато (вокалист группы The Dillinger Escape Plan, Killer Be Killed), Стивеном Александром (DEP, Nine Inch Nails, Ke$ha) и Джошуа Юстисом (Telefon Tel Aviv, Nine Inch Nails).

После выхода в 2016 году дебютного альбома Fever Daydream, который получил массовое признание критиков, группа поехала знакомиться с Россией. У солиста The Black Queen Грэга Пучиато очень теплое отношение к нашей стране и российским поклонникам. Он не раз высказывался на эту тему: "Я люблю Россию. Это замечательная страна, здесь прекрасные люди. Мне очень нравится здесь. Мы с радостью приедем к вам, не могу дождаться концертов, будет круто".

28 сентября The Black Queen выпустила новый альбом под названием Infinite Games (послушать). Пластинка вышла достаточно цельной, направленной на минимализм и чувственность, на ретро и в то же время на будущее. Откровенно плохих треков вы не найдете, просто каждый найдет свою песню.

После двухлетнего молчания электронное трио The Black Queen вновь возвращается со своими концертами. Поверьте, им есть что сказать!

Билеты доступны по ссылке.