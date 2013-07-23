В Коломенском исполнят русскую средневековую музыку

"Афиша": Ансамбль "Сирин" исполнит средневековую русскую музыку

Во вторник, 23 июля, в храме Вознесения Господня в Коломенском выступит ансамбль "Сирин" - один из немногих коллективов Москвы, который исполняет средневековую русскую музыку в аутентичной манере - то есть именно так, как ее исполняли несколько сотен лет назад.

Ансамбль назван в честь райской птицы Сирин. По древнерусским преданиям, если долго слушать ее песни о грядущем райском блаженстве, то можно лишиться рассудка.

"Язык в XVII веке был другим. Несколько по-другому произносились гласные и согласные. Мы много работаем и с филологами, и со специалистами церковного пения. Звучание голоса тоже было другим, а все потому, что человек жил в другой акустической среде", - рассказал руководитель ансамбля "Сирин" Андрей Котов.

Ансамбль "Сирин". Фото: sirinensemble.ru

Старинные произведения, которые исполняет хор, восстанавливались по древним записям. Оказывается, тогда писали не нотами, а знаменами. Достать древние партитуры не сложно – они хранятся в архивах исторических музеев. Гораздо больше времени уходить на расшифровку распевов.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Ансамбль "Сирин" появился в сочельник Рождества Христова 1990 года. В его состав вошли молодые профессиональные музыканты. Ансамбль исполняет древнерусские богослужебные песнопения XV — XVIII веков: знаменный, путевой, демественный распевы, строчное и знаменное многоголосье, ранний партес, монастырские распевы, партесный концерт.